Avustralyalı senatöre "burka protestosu" nedeniyle men cezası

Avustralya Senatosu, aşırı sağcı Tek Ulus Partisi (One Nation) lideri Pauline Hanson'ı, meclis genel kuruluna burka giyerek gelmesi nedeniyle yedi oturum günü süreyle görevden uzaklaştırdı.

71 yaşındaki senatör, kamusal alanlarda burka ve diğer yüz kapatan giysilerin yasaklanmasına yönelik yasa teklifinin reddedilmesini protesto etmek amacıyla dün genel kurula bu kıyafetle katıldı.

SENATO, KINAMA ÖNERGESİNİ OY ÇOKLUĞUYLA KABUL ETTİ

Senato Genel Kurulu, Hanson'ın eyleminin ardından bugün toplanarak senatör hakkında bir kınama önergesini oyladı. Önerge, 5'e karşı 55 oyla kabul edildi.

Karar kapsamında Hanson, meclisin bu yılki son oturum haftasında ve önümüzdeki şubat ayında parlamento yeniden açıldığında yasama faaliyetlerine katılamayacak.

Söz konusu karar, son yıllarda bir senatöre verilen en ağır disiplin cezalarından biri olarak kayıtlara geçti.

"TOPLUMSAL DOKUYU ZEDELEDİ"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Penny Wong, kınama önergesini sunarken Hanson'ın davranışını eleştirdi.

Wong, senatörün eyleminin yaklaşık bir milyon Avustralyalı tarafından benimsenen bir inancı hedef aldığını belirtti.

Wong, genel kurulda yaptığı konuşmada, "Senatör Hanson'ın bu sığ gösterisi toplumsal dokumuzu zedeliyor ve Avustralya'yı daha zayıf kılıyor. Bu eylemin, okul bahçelerindeki çocuklar da dahil olmak üzere en savunmasız insanlarımız için acımasız sonuçları var" ifadelerini kullandı.

Pauline Hanson, ceza kararının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis zemininde resmi bir kıyafet kuralı bulunmadığını savundu.

Burka yasağı talebinin arkasında durduğunu belirten Hanson, "Burkayı yasaklamak istemediler ancak benim mecliste giymemi engellediler. Bu ikiyüzlü bir tutumdur" dedi.

Hanson, bankalara veya diğer kurumlara kaskla girilmesine izin verilmediğini hatırlatarak burkanın da aynı kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini iddia etti.

Senatör, meslektaşları tarafından değil, 2028 seçimlerinde seçmenler tarafından yargılanacağını da sözlerine ekledi.

MÜSLÜMAN SENATÖRLERDEN TEPKİ

Senato'daki iki Müslüman üyeden biri olan Pakistan asıllı Mehreen Faruqi ve Afganistan asıllı Fatima Payman, Hanson'ın eylemine tepki gösterdi.

Faruqi, kınama cezasının ülkedeki yapısal ırkçılıkla mücadelenin bir başlangıcı olması gerektiğini ifade etti.

Payman ise dün Hanson'a eyleminin "utanç verici" olduğunu söyledi. Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu Başkanı Rateb Jneid de yayımladığı açıklamada, olayın Müslümanları ve azınlıkları hedef alan davranış kalıbının bir parçası olduğunu belirtti.

BENZER BİR EYLEMİ 2017 YILINDA DA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Queensland eyaleti senatörü Hanson, 2017 yılında da ülke genelinde burka yasağı çağrısı yapmak amacıyla Senato'ya burka ile gelmiş, ancak o dönemde herhangi bir ceza almamıştı.

1996 yılında parlamentodaki ilk konuşmasında Avustralya'nın "Asyalılar tarafından istila edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu" iddia ederek tanınan Hanson, uzun süredir göçmen karşıtı politikaları savunuyor.

Hanson'ın liderliğini yaptığı Tek Ulus partisi, mayıs ayındaki genel seçimlerde senatodaki sandalye sayısını dörde yükseltmişti.

Ayrıca Hanson hakkında, geçtiğimiz yıl Senatör Faruqi'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle ırk ayrımcılığı yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle verilmiş bir mahkeme kararı bulunuyor ve temyiz süreci devam ediyor.