Avustralya'nın en kapsamlı savunma raporu: Çin'e karşı savunmasızız

Hükümetin, Savunma Kuvvetlerinin askeri personel krizini çözmeye çalışacağı belirtilen raporda, askerlere, ilk hizmet sürelerinin bitiminde orduda 3 yıl daha hizmet etmesi karşılığında 50 bin dolara kadar prim verilebileceği gibi çeşitli çözüm önerileri yer aldı.



Bu kapsamda askeri personel krizinin çözülebilmesi için 4 yılda 400 milyon dolar harcanacağı kaydedildi.



Savunma alanındaki açıkların kapatılabilmesi için muhalefet ve eski askeri yetkililer, hükümeti, yabancıların Savunma Kuvvetlerinde görev yapmasına izin vermeye çağırıyor.



ESKİ HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI İLE SAVUNMA BAKANI TARAFINDAN HAZIRLANDI



Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, 24 Nisan'da bölgede artan tehditlere karşı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hazırlanan hükümetin "en kapsamlı" savunma raporunu duyurmuştu.



Eski Avustralya Hava Kuvvetleri Komutanı Angus Houston ve eski Savunma Bakanı Stephen Smith tarafından hazırlanan raporda, hükümetin, savunma alanına mevcuttan daha fazla para harcaması, yurt içinde savunma teçhizatı ve mühimmat üretilmesi gerektiği vurgulanmıştı.



Albanese, "Ulusal güvenliğimize yönelik tehditlerin sürekli arttığı bir ortamda, artık eski bilgilerimize güvenemeyiz." demişti.



ÇİN, SOLOMON ADALARI İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI



Çin ile Solomon Adaları arasında imzalanacağı açıklanan güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belge Mart 2022'de internete sızdırılmıştı.



Belgede, anlaşmanın Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları limanlarına demirleyebileceği, kısa süreli bekleyebileceği, lojistik ikmali ve geçiş yapabileceğini öngördüğü ileri sürülmüştü.



Ayrıca Solomon Adaları'nın sosyal düzenini, insan yaşamını ve mülkiyeti korumak için Çin'den polis, zırhlı polis, askeri personel ve diğer koruyucu ile askeri güç de talep edebileceği belirtilmişti.



Çin ile Solomon Adaları, 20 Nisan'da "güvenlik alanında iş birliğine yönelik hükümetler arası çerçeve anlaşması" imzalamış, ABD, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri, "detaylarının şeffaf şekilde paylaşılmadığını savunarak" anlaşmaya ilişkin endişelerini ifade etmişti.