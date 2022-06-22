Avustralya'nın Victoria eyaletinde Nazi sembolü yasaklandı

BBC'nin haberine göre, Victoria, gamalı haçın sergilenmesini yasaklayan ilk Avustralya eyaleti oldu.



Yeni yasaya göre, sembolü kasıtlı olarak sergileyen kişiler 1 yıla kadar hapis veya 22 bin Avustralya doları (yaklaşık 263 bin dolar) para cezasına çarptırılabilecek.



Eyalet Başbakanı Dan Andrews konuya ilişkin, "Kimsenin ırkçılık, nefret veya antisemitizmi yaymaya hakkı yok" dedi.



Yasaya uymayanlar 22 bin Avustralya doları para cezasına çarptırılabilecek.

6 AY İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Eyaletin Başsavcısı Jaclyn Symes yaptığı açıklamada, "Nazi sembolü, tarihin en nefret dolu ideolojilerinden birini yüceltiyor. Halka açık olarak sergilenmesi daha fazla acı ve bölünmeye neden olmaktan başka bir şey yapmıyor" dedi.



Diğer eyaletler de benzer yasalar çıkarmayı planlıyor.



Sembolün tarihi, eğitimsel ve sanatsal bağlamlarda gösterilmesi için muafiyetler bulunuyor.



Kişiler, yalnızca sembolün kaldırılmasına yönelik ilk talebi reddederlerse yargılanacak.



Yeni yasa altı ay içinde yürürlüğe girecek.