Avustralya'yı kasırga vurdu: Kanallar köpek balıklarıyla doldu!
Avustralya'da Alfred Kasırgası'nın vurduğu Queensland eyaletindeki kanallarda köpek balıkları görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, köpek balıklarının bulanık sel sularında gezindiği görünüyor.
The Independent'ın haberine göre Alfred Kasırgası, Avustralya'da olumsuz hava koşulları yaratmaya devam ediyor.
Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar sürerken Gold Coast sakinleri kanallarda yüzen köpek balıklarını görüntüledi.
Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi. Videoda, köpek balıklarının bulanık sel sularında gezindiği görünüyor.
Taşkın su seviyelerinin yükselmesine ve deniz yaşamının iç kesimlere doğru itilmesine neden oldu.
ALFRED KASIRGASI VE BERABERİNDE GETİRDİKLERİ
Avustralya'da 6 Mart'ta Alfred Tropikal Kasırgası nedeniyle bölgedeki bazı eyaletlerde okullar tatil edilmiş, toplu taşıma hizmetleri durdurulmuştu.
"Alfred"in, 1974'te Gold Coast bölgesini vuran ve sellere yol açan "Zoe"den bu yana ülkenin en kalabalık şehirlerinden Brisbane'in yakınlarından geçen ilk siklon olacağı öngörülmüştü.
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