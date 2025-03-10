Avustralya'yı kasırga vurdu: Kanallar köpek balıklarıyla doldu!

The Independent'ın haberine göre Alfred Kasırgası, Avustralya'da olumsuz hava koşulları yaratmaya devam ediyor.

Fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar sürerken Gold Coast sakinleri kanallarda yüzen köpek balıklarını görüntüledi.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi. Videoda, köpek balıklarının bulanık sel sularında gezindiği görünüyor.

Taşkın su seviyelerinin yükselmesine ve deniz yaşamının iç kesimlere doğru itilmesine neden oldu.