Avustralya'yı saatte 285 km hızla vurması beklenen Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı

Yetkililer, Ilsa Kasırgası'nın şiddetlenerek karaya yaklaştığını duyurdu. Kasırganın Avustralya'yı saatte 285 kilometre hızla vurması bekleniyor.

Avustralya'yı saatte 285 km hızla vurması beklenen Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı
Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı

Saatteki hızı 250 kilometre olacak: Ilsa Kasırgası market raflarını boşalttı

Haberi Görüntüle

CNN’in haberine göre, Meteoroloji Dairesinden (BOM) yapılan açıklamada, Ilsa Kasırgası'nın bu akşam ve yarın sabah saatteki hızı 285 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarlarla Batı Avustralya'da etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada kıyı bölgelerde hissedilmeye başlanan Ilsa Kasırgası’nın 5. kategoriye dönüşme ihtimalinin yüksek olduğu duyuruldu.

Avustralya'yı saatte 285 km hızla vurması beklenen Ilsa Kasırgası karaya yaklaştı - 1 Ilsa Kasırgası öncesinda halk market raflarını boşalttı.

HALK MARKETLERİ BOŞALTMIŞTI

On binlerce haneyi etkilemesi beklenen Ilsa Kasırgası öncesi "fırtına" uyarısı verilen Batı Avustralya eyaletinde halk, hazırlık için market raflarını boşaltmıştı.

Avustralya'da 2021'de ülkeyi etkisi altına alan Seroja Tropikal Kasırgası, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden olmuştu. Kasırga nedeniyle turizm kasabası Kalbarri’deki binaların yüzde 70’i hasar görmüştü.

Avustralya Meteoroloji Dairesi, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga" olduğunu duyurmuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...