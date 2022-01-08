Avusturya Başbakanı Corona virüse yakalandı

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nehammer’ın tatil dönüşü yaptırdığı testin negatif çıktığı, büyük olasılıkla ülkeye girdikten sonra virüse yakalandığı belirtildi.



Başbakanın ev karantinasında ve sağlığının iyi olduğu kaydedilen açıklamada, aile üyelerine yapılan testlerin negatif çıktığı ifade edildi.



3 doz aşı yaptıran Başbakan Nehammer, önceki gün beraberindeki heyetle düzenlenen basın toplantısında Omicron varyantı nedeniyle alınan yeni önlemleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

