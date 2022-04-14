Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans

Avusturya Başbakanı Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptırğı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Nehammer, İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu konusunda Erdoğan'la hemfikir olduklarını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 22:53

Avusturya Başbakanı: İstanbul süreci Ukrayna’da barış için en iyi şans

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile görüştü

Başbakanı Karl Nehammer, Cumhurbaşkanı ’la yaptığı görüşmeye ilişkin, "İstanbul sürecinin ’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz" dedi.

Başbakan Nehammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti. Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri 29 Mart'ta İstanbul'da bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirdiğini kaydeden Nehammer, "İstanbul sürecinin Ukrayna’da barış için en iyi şans olduğu hususunda hemfikiriz" ifadesini kullandı.

Nehammer, Avusturya’nın aktif tarafsızlık politikasıyla her daim barışa katkıda bulunacağını da vurguladı.

NEHAMMER'İN KİEV VE MOSKOVA ZİYARETLERİ

Başbakan Nehammer, 9 Nisan’da Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulunmuş, Buça başta olmak üzere savaşın yaşandığı yerlerde gözlem yapma imkanı bulmuştu.

Nehammer, Kiev ziyareti sonrasında 11 Nisan’da Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya gelmiş, ikili görüşmenin zorlu geçtiğini söylemişti.

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