Avusturya Dışişleri Bakanı’ndan NATO açıklaması: Dünya değişti

Avusturya’da, Rusya-Ukrayna savaşından bu yana hem mevcut hem de eski hükümet yetkilileri, NATO üyeliği olasılığını daha açık şekilde tartışmaya başladı.



“Tarafsızlık tek başına Avusturya’yı korumaz” diyen Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, ülkenin hem kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi hem de uluslararası güvenlik ortaklıklarını derinleştirmesi gerektiğini ifade etti. Mevcut durumda halk ve parlamentoda NATO üyeliğine yönelik geniş bir destek olmadığını kabul eden bakan, yine de bu konudaki açık ve yapıcı bir kamu tartışmasının faydalı olacağını söyledi.

NATO ÜYESİ OLMASA DA İŞBİRLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Avusturya, 2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetler Birliği ve Batılı güçlerle yaptığı anlaşma çerçevesinde tarafsızlık ilkesini kabul ederek tam egemenliğini geri kazanmıştı. NATO üyesi olmayan ülke, Avrupa Birliği’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası kapsamında birçok barış misyonuna katılıyor.



Meinl-Reisinger, “Tarafsızlık eylemsizlikle karıştırılmamalı. Saf olmamalıyız. ‘Kimseye dokunmazsak bize de kimse dokunmaz’ diyemeyiz. Dünya değişti” açıklamasında bulundu.



Geçtiğimiz yıllarda, Finlandiya ve İsveç gibi geleneksel olarak tarafsız ülkeler tarihi bir adım atarak NATO üyeliği başvurusunda bulunmuştu. Finlandiya, Nisan 2023’te İttifak’ın 31. üyesi olurken, İsveç de Mart 2024’te resmen katıldı.



Öte yandan, Ukrayna Eylül 2022’de NATO’ya hızlandırılmış üyelik başvurusunda bulundu. Ancak şu aşamada Ukrayna’nın üyelik süreciyle ilgili somut bir ilerleme yaşanmadı.

Rusya ise NATO’nun genişlemesini komşularına yönelik saldırganlığının gerekçesi olarak gösteriyor ve Ukrayna’nın üyeliğine kalıcı bir yasak getirilmesini en büyük taleplerinden biri olarak öne sürüyor.