Avusturya ile Macaristan arasında Gustav Klimt tablosu krizi

KÖTÜ VE KİRLİ DURUMDAYDI

Birkaç yıl önce, Viyana galerisi Wienerroither&Kohlbacher, Prens William Nii Nortey Dowuona'nın 1897 tarihli portresi için bir teklif aldı. Koleksiyoncu bir çiftten alınan portre, kötü ve kirli bir durumdaydı. Rapora göre, miras damgası neredeyse tanınmaz haldeydi.

Eser daha önce Macaristan'da yeniden satılmış, ardından Viyana'daki galeride satışa sunulmuştu. Habere göre Macar yetkililer, satıcının eseri ihraç ederken eserin Klimt tablosu olduğunu gizlediğini düşünüyor.

TV programında, ihracat lisansı alındığı belirtiliyor ancak tablonun Klimt'e ait olduğu belirtilmiyor. Portre büyük ihtimalle 1923 yılında Viyana'daki malikanesinden açık artırmayla satılmadan önce, Klimt'in mülkiyetinde kaldı.

NAZİLERİN ELİNE GEÇMEMESİ İÇİN TAŞINDI

Yayıncı kuruluşa göre eserin, 1928 yılında Viyana Ayrılıkçıları'ndaki Klimt anma sergisi için ödünç verildiği belgelenmişti ve Ernestine Klein'a ait olduğu belirtildi.

Yayıncı kuruluş, Klein'ın Yahudi kökenleri nedeniyle eşiyle birlikte Viyana'dan Monako'ya kaçmak zorunda kaldıktan sonra, tablonun 1930'ların sonlarında Nazilerin eline geçmemesi için Hietzing'deki villalarından Macaristan'a taşındığını bildirdi.