Avusturya istihbaratı: Taylor Swift konserinde stadyum dışındaki insanlar öldürülecekti

Avusturya hükümeti, Taylor Swift konserlerinin iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Gerhard Karner, "Durum çok cı̇ddı̇ydı̇ ve cı̇ddı̇ olmaya devam edı̇yor" dedi.

Soruşturmalara, uluslararası temaslar ve uluslararası bilgilerin yardımcı olduğunu söyleyen bakan, yabancı istihbarata güvenilmesi çağrısı yaptı.

Avusturyalı güvenlı̇k yetkı̇lı̇sı̇ ise Taylor Swift konserı̇nı̇ hedef almayı planlayan şüphelı̇nı̇n evı̇nde yapılan aramada kı̇myasalların ele geçı̇rı̇ldı̇ğini ve patlayıcı üretı̇ldı̇ğini bildirdi.

İstihbarat ayrıca, 15 yaşındaki Avusturya vatandaşının da şüpheli olarak tespit edildiğini ve sorgulanmaya başladığını kaydetti.

Saldırının planının stadyum dışındaki insanları öldürmek olduğu belirtildi.

Dün yapılan açıklamada, dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in Viyana konserlerinin terör tehdidi nedeniyle iptal edildiği duyurulmuştu.

Saldırıyı planladığı idia edilen iki kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



DEAŞ sempatizanı oldukları bildirilen şüphelilerin, Viyana'daki konserlere odaklandığı tespit edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde Viyana'da vereceği üç konser iptal edildi.