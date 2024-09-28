Avusturya sandığa gidiyor: Aşırı sağın ilk zaferine kesin gözüyle bakılıyor

Avusturya'da yarın yapılacak genel seçimde 6,4 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

Kamuoyu yoklamalarına göre aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) seçimden birinci çıkması bekleniyor.

Ülkede yerel saatle 06.00'da başlayacak oy verme işlemi 17.00'de sona erecek. Dokuz parti ve üç siyasi oluşumun yarışacağı seçimde 4 bin 700 aday, 183 milletvekilinden oluşan meclise girmek için mücadele verecek.



Seçim barajının yüzde dört olduğu ülkede, son yapılan anketlere göre aşırı sağcı FPÖ yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 25 oy alması bekleniyor.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPÖ) ise oy oranınn yüzde 21 olması öngörülürken, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 9'ar oy alacağı düşünülüyor.



Buna göre, ülkede ilk defa aşırı sağcı bir partinin genel seçimde birinci olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

