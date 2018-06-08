Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, “Siyasal İslam’la mücadele kapsamında” ülkede faaliyette bulunan 7 caminin kapatılması ve yurtdışından finanse edilen çok sayıda imamın sınırdışı edilmesi yönünde karar aldıklarını duyurdu.



Avusturya Başbakan Sebastian Kurz, aşırı sağcı parti lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Gernot Blümel ve İçişleri Bakanı Herbert Kickl ile düzenlediği basın toplantısında, “Siyasal İslam ile mücadele kapsamında“ alınan kararları açıkladı.



Başbakan Kurz, Kültür Dairesi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kimi cami ve derneklere yönelik soruşturmanın sonuçlandığını, bu kapsamda 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını, aynı zamanda çok sayıda imamın yurtdışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınırdışı edileceğini söyledi.



KAPATILAN 6 CAMİ ARAP KÜLTÜR DERNEĞİ'NE AİT



Kültür Dairesi'nin bağlı olduğu AB Bakanı Blümel ise faaliyetleri sonlandırılma kararı alınan camilerden 6’sının Selefi dünya görüşüne sahip Arap Kültür Derneği'ne ait olduğunu, bu camilerde aşırıcı düşüncelerin yayıldığını ileri sürerek, kapatma kararı aldıklarını kaydetti.



"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİ YAYIYOR" İDDİASI



Blümel ayrıca Türklere ait bir caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen temsil eden Avusturya İslam Cemaati'nden izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle kapatıldığını savundu.



"İSLAM YASASI" İMAMLARA YURTDIŞINDAN MAAŞ ALMAYI YASAKLIYOR



İçişleri Bakanı Herber Kickl de 2015'te çıkartılan "İslam Yasası"nın Avusturya'da görev yapan imamların yurtdışından maaş almalarını yasakladığını, yurtdışından imamlara yönelik finansmanın yasadışı olduğunu, bu durumun göçmen yasasıyla uyuşmadığını belirterek, yurtdışından maaş alan imamların oturum izinlerinin iptal edileceğini, oturum vizesini uzatmak için başvuruda bulunmuş kişilerin başvurularının reddedileceğini söyledi.



Kickl, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imamın yurtdışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi için sürecin başlatıldığını aktardı.



Oturum izinlerini uzatma başvurusunda bulunmuş 11 imamın 2'sinin vizelerinin iptal edildiğini belirten Kickl, geri kalan 9 imama ilişkin sürecin sürdüğünü söyledi.

