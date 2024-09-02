Avusturya'da ameliyat skandalı: Beyin cerrahı kızına hastanın kafatasında delik açtırdı

Avusturya’da bir beyin cerrahının ameliyat sırasında verdiği akılalmaz karar duyanları şoke etti.

Ocak ayında yaşanan olayda, Avusturya’da ormanlık bir alanda kafasından yaralanan bir kişi helikopter ambulansla ülkenin güneydoğusundaki Graz Üniversitesi Hastanesine getirildi.

İddiaya göre, adı açıklanmayan beyin cerrahı olayın ardından ameliyata alınan 33 yaşındaki bir hastanın ameliyatına 13 yaşındaki kızını da aldı ve genç kızına hastanın kafatasında bir delik açmasına izin verdi.

HASTANIN HABERİ YOKTU

Ameliyatın iyi geçtiği ancak hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken Graz Savcılığının olaydan isimsiz bir ihbarla Nisan ayında haberdar olduğu aktarıldı.

Avusturya basını, adı açıklanmayan hastanın yaşananları medyadan öğrendiğini ve hastanın Temmuz ayına kadar polis tarafından bilgilendirilmediğini yazdı.

"BİLİNÇİZ ŞEKİLDE KOBAY OLUYORSUNUZ"

Hastanın Avukatı Peter Freiberger konuya ilişkin açıklamasında, “Orada yatıyorsunuz. İsteksiz, bilinçsiz ve kobay oluyorsunuz. Muhtemelen bunu ifade etmenin başka bir yolu yok. Bu mümkün değil. Bunu yapamazsınız. Hiçbir iletişim, açıklama ya da özür yoktu, hiçbir şey yoktu. Bu tek kelimeyle onursuzluktur” dedi. Freiberger'in ameliyat ekibine dava açmaya ve mağdur için tazminat almaya çalıştığı öğrenildi.

Mayıs ayında ise beyin cerrahı ve ameliyatta bulunan uzman bir doktor daha görevden alındı. Ameliyata bulunan diğer 5 kişi hakkında ise soruşturma açıldı.