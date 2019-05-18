Aşırı sağcı lider Strache, düzenlediği basın toplantısında, dün Alman basınında yer alan görüntüleri "siyasi hayatına bir saldırı" diye niteleyerek, görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi.



Strache, "Başbakan Sebastian Kurz ile saat 11.00'da bir görüşme yaparak, istifamı sundum" dedi



Hatanın kendisinden kaynakladığını, bu durumun koalisyona mal edilmemesi gerektiğini dile getiren Strache, koalisyonun devam etmesi gerektiğini söyledi.



Strache, başbakan yardımcılığının yanı sıra parti genel başkanlığı ve halihazırda yürüttüğü spor bakanlığı görevinden de çekildiğini, pazar günü parti başkanlığını Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'e devredeceğini sözlerine ekledi.



Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

