

Irkçı olayları rapor eden sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA) derneği, 2018 Irkçılık Raporu'nu yayımladı. Buna göre, ülkede 2017 yılında bin 162 ırkçılık vakası görülürken bu sayı 2018'de 1920’ye çıktı.



Raporda, internette yapılan ırkçı ve nefret içerikli paylaşımların ülkedeki ırkçı vakaların yüzde 60,6'sına tekabül ettiği belirtilerek, geçen yıl bin 164 nefret içerikli paylaşımın sosyal medya platformları üzerinden yapıldığı belirtildi.



İnternet ortamında özellikle Facebook üzerinden 672 ırkçı paylaşım ve yorumda bulunulduğu kaydedildi.



Irkçı saldırıların yüzde 16,3'ünün kamuya açık yerlerde olduğuna işaret edilen raporda, hizmet ve eğlence sektöründe ırkçı muameleye maruz kalanların oranının yüzde 7,9 olduğu belirtildi.



Raporda, yazılı basın ve siyasette ırkçı ve nefret içerikli söylem ve eylemlerin yüzde 4,6 olduğu tespit edilirken, özelikle emniyet müdürlüğünün yüzde 4,3 ile en çok ırkçı muamelenin yaşandığı devlet kurumu olduğu kaydedildi.



Geçen yıl gerçekleşen 83 ırkçı saldırı nedeniyle yapılan suç duyurularının yalnız 8'i hakkında yasal işlem yapıldığı vurgulanan raporda, polisin ırkçı vakalara sıradan adi suç muamelesi yaptığı vurgulandı.



Raporda, kayıt altına alınan bin 920 ırkçı olayın, bin 528'inin üçüncü kişilerin girişimiyle kayıt altına alındığına, olayı yaşayan mağdurların "bu hep yaşanıyor", "kayıt altına almak bir şeyi değiştirmiyor" gibi gerekçelerle maruz kaldıkları ırkçılığı bildirmediğine işaret edilerek, bu nedenle "rapora buz dağının yalnız görünen kısmının" girdiği, gerçekte ırkçı olayların çok daha fazla olduğunun altı çizildi.



Irkçı vakalara ilişkin bildirimlerin yaklaşık yüzde 80'inin üçüncü kişiler tarafından yapılmasının önemine dikkat çekilen raporda, ırkçılığa karşı duyarlılığın ve sivil tepkilerin artış gösterdiği yorumu yapıldı.



Irkçılığın olmadığı bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak için 20 yıldır çalışmalar yürüten ZARA, raporunda özellikle polisin ırkçılık, ayrımcılık ve nefret söylemi karşısında gösterdiği yetersizliğe yoğunlaşarak, ülkede kutuplaşmalara yol açan, birlikte yaşam dinamiklerini tahrip eden ırkçılık karşısında daha fazla çaba sarf edilmesi çağrısında bulundu.

