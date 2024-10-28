Avusturya’da biri belediye başkanı iki kişi silahlı saldırıda öldürüldü

Yukarı Avusturya eyalet polisinden yapılan açıklamada, silahlı bir kişinin, Kirchberg ob der Donau Belediyesine saldırıda bulunduğu bildirildi.



Açıklamada, saldırıda Belediye Başkanı Franz Hofer ve bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Polis, saldırganın bölgede avcılık yapan 56 yaşındaki Roland Drexler olduğunu ve saldırıdan sonra kaçtığını duyurdu.



Saldırganın bulunması için çalışma ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

