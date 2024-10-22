Avusturya'da hükümet kurma görevi seçimi kazanan aşırı sağa verilmedi

Avusturya'da aşırı sağcıların galip geldiği seçim sonrası hükümet kurma sorumluluğu muhafazakârlara kaldı.

Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, koalisyon hükümeti kurma görevini seçimi kazanan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) yerine muhafazakâr Halk Partisi'nin başındaki Başbakan Karl Nehammer'e verdiğini açıkladı.



Van der Bellen yaptığı konuşmada, kimsenin Herbert Kickl

önderliğindeki Özgürlük Partisi'yle birlikte hükümet kurmak

istememesi sebebiyle, seçimde partisi ikinci olan Nehammer'dan

üçüncü olan Sosyal Demokratlarla koalisyon kurması için müzakere

etmesini istediğini söyledi.



Van der Bellen yaptığı açıklamada, "Parlamento seçimini kazanan parti otomatik olarak hükümetin başına geçmez. Muhafazakar Halk Partisi (OVP) lideri Şansölye Karl Nehammer'e hükümeti kurmak için sosyal demokratlarla (SPO) koalisyon görüşmeleri başlatma görevi verdim" dedi.



OVP Ve SPO'nun, istikrarlı bir çoğunluğa mı sahip olacağı yoks koalisyon ortağı olarak üçüncü bir partiye mi ihtiyaç duyacağının netleştirilmesi gerektiğini belirten Van der Bellen, "Gelecekteki bir koalisyonda üçüncü bir partiye ihtiyaç olacaktır" diye ekledi.

AŞIRI SAĞLA KOALİSYONU KİMSE İSTEMEDİ

Sonuçların açıklanmasının ardından bir televizyon stüdyosunda FPO parti lideri Herbert Kickl ile parlamentodaki diğer partilerin liderleri karşı karşıya gelmişti.

Liderler, Kickl'in koalisyon teklifini reddetmişti.

Eski bir Nazi milletvekili tarafından kurulan FPÖ'nun lideri Kickl, Nazilerin Adolf Hitler için kullandığı bir terim olan “Volkskanzler” (Halkın Şansölyesi) olmak istediğini söylüyor.