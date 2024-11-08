Avusturya'da kuş gribi alarmı: Yüksek riskli bölge ilan edildi

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkenin tamamının kuş gribi bulaşma riski yüksek bölge ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlık, 200 bin kanatlı hayvanda kuş gribinin tespit edildiğini, bununla beraber yabani kuşlarda da hastalığın yayıldığını bildirdi.



Ülkenin altı eyaletinde 25 yerleşim yeri kuş gribi bulaşma riski en yüksek bölge olarak sınıflandırılırken, aynı bölgelerde 50 kanatlı hayvan için kümes zorunluluğu getirildi.

Ayrıca açık alanda hayvanların beslenmesi yasaklandı.