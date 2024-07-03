Avusturya'da Meryem Ana heykeline saldırı

Avusturya'nın Linz kentindeki katedralde sergilenen Meryem Ana'nın İsa'yı doğururken resmedildiği heykele saldırı düzenlendi. Eser, dine küfrettiğini söyleyen bazı Katoliklerin tepkisini çekmişti.

Avusturya'da Meryem Ana heykeline saldırı
St. Mary Katedrali

'nın Linz kentindeki bir katedralde sergilenen Meryem Ana'nın İsa'yı doğurduğunu tasvir eden heykelin başı, bilinmeyen kişiler tarafından kesildi.

, sanatçısı tarafından kadınların beden hakları üzerine bir mesaj ile tasarlandığı belirtilen heykel  bazı Katoliklerin dini hassasiyetlerini incittiği için tartışmalara yol açmıştı.

Vandalların kimliği bilinmiyor, ancak daha önce vandallık eylemleri ile gündeme gelen Avusturyalı gelenekçi Katolik Alexander Tschugguel , salı günü yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, sorumlular tarafından kendisiyle iletişime geçildiğini söyledi.

"İĞRENÇ VE KÜFÜR DOLU HEYKEL"

Tschugguel, “Linz Kahramanı”nı övdü ve  isimsiz vandalın bir açıklaması olduğunu söyledi.

Açıklama, kişinin heykel hakkında şikayette bulunmak için piskoposluğa gönderdiği e-postaların ve aramaların görmezden gelindiğini belirtiyordu.

"Bu nedenle, bu iğrenç ve küfür dolu heykel karşısında acil ve kararlı bir eylem gerekmiştir" denilen açıklamada, heykelin Meryem'e benzememesi için en hızlı şekilde şeklinin bozulmasının yolunun başının kesilmesi olduğu belirtildi.

Linz piskoposluğunun eğitim, sanat ve kültürden sorumlu piskoposluk rahibi Rahip Johann Hintermaier, heykelin başının kesilmesini kınadı.

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