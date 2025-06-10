Avusturya'da okul katliamı: Öğrenci önce 8 kişiyi, sonra kendini öldürdü

Avusturya'nın Graz kentindeki bir okulda bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Kronen Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Yaralıların çoğunun öğrenci ve öğretmen olduğu belirtildi.

Avrusturya polisi bölgede operasyon başlatırken ulusal televizyon ORF, saldırganın öğrenci olduğunu duyurdu.

ORF'ye göre saldırgan, kendini de öldürdü.

Ayrıntılar geliyor...