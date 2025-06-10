Avusturya'da okul katliamı: Öğrenci önce 10 kişiyi, sonra kendini öldürdü

Avusturya'da bir öğrenci, okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda en az 10 kişinin öldüğü açıklandı.

Avusturya'da okul katliamı: Öğrenci önce 10 kişiyi, sonra kendini öldürdü

'nın Graz kentindeki bir okulda silahlı gerçekleşti.

Kronen Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Yaralıların çoğunun öğrenci ve öğretmen olduğu belirtildi.

Avrusturya polisi bölgede operasyon başlatırken ulusal televizyon ORF, saldırganın öğrenci olduğunu duyurdu. 

Polis, saldırıyı düzenleyen öğrencinin, tuvalette ölü olarak bulunduğunu bildirdi.

Saldırganın kendini öldürdüğü kaydedildi.

Avusturya'da okul katliamı: Öğrenci önce 10 kişiyi, sonra kendini öldürdü - 1
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