Avusturya'da okul katliamı: Saldırıyı düzenleyen eski öğrenci veda notu bırakmış

Avusturya, bir ortaokulda yaşanan silahlı saldırının yasını tutuyor.

Avusturya polisi, Graz kentindeki okul saldırısını düzenleyen eski öğrencinin evinin arandığını açıkladı.

Polis, saldırganın evinde boru tipi bomba bulunduğunu açıkladı. Ancak bombanın işlevsel olmadığı belirtildi.

Avusturyalı yetkililer 21 yaşındaki silahlı saldırganın, ülkenin modern tarihindeki en kötü şiddet olaylarından birini gerçekleştirmesine ilişkin incelemeyi sürdürüyor.

İki sınıfa ateş açan saldırgan 10 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Başbakan Christian Stocker, ülkede 3 günlük yas ilan etti.

TEK BAŞINA HAREKET ETMİŞ

Polis, bir av tüfeği ve bir tabanca taşıyan saldırganın tek başına hareket ettiğini açıkladı.

Okulun eski öğrencisi olduğu açıklanan saldırganın, katliamın ardından tuvalette kendini vurduğu bildirildi.

MEKTUPTA NEDENİ YAZMIYOR

Bazı Avusturya medyası, kimliği açıklanmayan gencin zorbalığa uğradığını öne sürüyor.

Polis, saldırganın bir veda notu bıraktığını ancak saldırının nedenini mektupta açıklamadığını bildirdi.

