Avusturya'da ORF'nin Genel Müdürü'nden "cinsel taciz" istifası

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'nin denetim organı olan Vakıf Konseyinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde bir ORF çalışanı, Genel Müdüre (Weissmann) cinsel taciz suçlamasında bulundu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ortaya atılanın iddianın "hızlı ve şeffaf" şekilde aydınlatılması gerektiği vurgulandı.



Vakıf Konseyi Başkanı Heinz Lederer, konuya dair yazılı, ses ve görüntü materyalleri bulunduğunu aktardı.

Weissmann'ın avukatı Oliver Scherbaum, yaptığı açıklamada, müvekkilinin, 2022'de bir çalışandan, "uygunsuz davranışlarda bulunduğu" iddiasıyla suçlandığını, ancak Weissmann'ın bu iddiaları reddettiğini belirtti.

Scherbaum, müvekkilinin, "kuruma zarar gelmesini önlemek" adına istifa ettiğini bildirdi.

İSRAİL DESTEKÇİSİ AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ



Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapacak olan ORF, İsrail destekçisi açıklamaları dolayısıyla tepki çekmişti.

Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle yarışmaya katılmasına karşı çok sayıda ülkeden sesler yükselirken, ORF Genel Müdürü Weissmann, Tel Aviv'i ziyaret etmiş ve İsrail'in katılması gerektiğini yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU), 4 Aralık 2025'te İsviçre'nin Cenevre kentinde 95. Genel Kurul Toplantısı'nı düzenlemişti.

Toplantıda, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ve Slovenya devlet televizyonları da kararı protesto ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.