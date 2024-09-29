Avusturya'da seçmenler sandık başında

Avusturya'da halk, ülkenin yeni yöneticilerini seçmek için oy kullanma işlemine başladı. Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmen bulunuyor.

Avusturya'da seçmenler sandık başında
Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer'in Viyana'da bir tramvay durağına yerleştirilen seçim afişleri.

'da seçmenler, ülkenin yeni yönetimini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Vatandaşlar, meclisin 183 yeni üyesini belirlemek için saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip Avusturya'da 16 yaşını doldurmuş 6,4 milyon seçmen bulunuyor, seçimde 9 parti ve 3 siyasi oluşum yarışıyor.

Seçim barajının yüzde 4 olduğu ülkede son yapılan anketlere göre, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisinin (FPÖ) yüzde 27, iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) yüzde 25, Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yüzde 21, iktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi ve liberal Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) yüzde 9'ar oy alması bekleniyor.

FPÖ'nün kazanması durumunda İkinci Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir parti genel seçimi birinci sırada tamamlamış olacak.

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