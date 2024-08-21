Avusturya'da yaban arısı işgali: Bir ayda 3 kişi hayatını kaybetti

Avusturya son günlerde yaban arıları ile mücadele ediyor. Ülkede son bir ayda 3 kişi arı sokması sonucu hayatını yitirdi. Uzmanlar özellikle içecekleri tüketirken dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

Avusturya'da yaban arısı işgali: Bir ayda 3 kişi hayatını kaybetti

adeta yaban arısı işgali altında.

Son bir ayda yaban arıları tarafından sokulan üç kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Heute gazetesinin verdiği habere göre 16 Ağustos'ta, Zwettl bölgesindeki Ottenschlag belediyesine bağlı Neuhof, Weyrerteich bölgesinde bir emekli (80) arı sokması sonucu hayatını kaybetti. Bu, bölgede son bir ay içinde arılar nedeniyle yaşanan üçüncü ölüm oldu.

İtfaiye ve ilaçlama personeli sıklıkla yaban arısı kovanlarını kaldırmak için çağrılıyor.

Arılar, özellikle alerjisi olanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Bu yılın ilkbahar ve yaz mevsimlerinde nem oranın düşük olması yaban arısı sayısındaki artışa neden gösteriliyor.

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