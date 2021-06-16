Avusturya'dan Sinovac aşısı kararı

Avrupa ülkesi Avusturya Çin'in ürettiği Sinovac aşısına karantina muafiyet sağladı. Türkiye'de de milyonlarca kişiye vurulan aşıyı yaptıranlar Avusturya'ya gittiklerinde karantinaya girmeyecek. Hindistan'ın Covishield aşısı da muafiyet kapsamına alınırken Rus aşısı Sputnik V için bir adım atılmadı.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 17:02

Avusturya'dan Sinovac aşısı kararı

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Türkiye'nin aşı sertifikası anlaşması yaptığı ülkeler

Avusturya’da bugün yürürlüğe giren yeni seyahat düzenlemesine göre, Türkiye’de de kullanılan yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen Çin Sinovac aşısından iki doz yaptıranlar, ülkeye girişte karantinadan muaf tutulacak.

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında, ülkelerin risk seviyesine göre oluşturulan yeni seyahat düzenlemesi paylaşıldı.

Buna göre aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 3’üncü ülkelerden Avusturya’ya girişlerde iki doz Sinovac aşısı yaptırmış kişilerin karantinadan muaf tutulacağı bildirildi.

Avusturya’da daha önce açıklanan aşı listesinde Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson and Johnson’un yanı sıra Çin Sinopharm aşıları yer alıyordu.

SİNOVAC VE COVİSHİELD LİSTEDE

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CORONA VİRÜS

Yeni düzenlemeyle Sinovac’ın yanı sıra Hindistan’ın geliştirdiği Covid-19 aşısı Covishield de listeye eklendi.

Öte yandan Başbakan Sebastian Kurz'un geçen mart ayında 1 milyon doz alınması için Rusya ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdiği Sputnik V aşısının henüz listeye alınmaması ise dikkati çekti.

Avusturya’da son 24 saatte 153 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 649 bin 2’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artışla 10 bin 671’e yükseldi.

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