Axios: "ABD ordusuna 'İran'a karşı saldırılara hazır ol' emri verildi"

ABD merkezli haber sitesi Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon ), ABD ordusuna İran 'a karşı askeri operasyonlara yeniden başlamaya hazır olmaları yönünde talimat verdi.



"İSRAİL'DEKİ SEÇİMLERDEN ÖNCE OLABİLİR"



Verilen talimatta saldırılar için tarih belirtilmediği, ancak bunun ay sonunda İsrail'de yapılacak seçimlerinden önce olabileceği ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuda kesin bir karar vermediği aktarıldı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, "ABD, Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve İran ekonomisinin çökmesi nedeniyle çok güçlü bir konumda. İran harap durumda ve işler iki şekilde ilerleyecek: Kolay yol ya da zor yol. Başkan Trump tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisi neyse onu yapacak" ifadelerini kullandı.



“İRAN'DA NÜKLEER, ALTYAPI VE ENERJİ TESİSLERİ HEDEF ALINABİLİR”



Axios'a konuşan kaynaklar, saldırıların yeniden başlaması durumunda İran'da nükleer, altyapı ve enerji tesislerinin hedef alınmasının beklendiğini belirtti.

Axios'a göre saldırıların yeniden başlaması durumunda İsrail ordusunun da çatışmalara dahil olması muhtemel.