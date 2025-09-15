Axios: Trump, Katar'a saldırıyı bir saat önce öğrendi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısından yaklaşık 1 saat önce ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğü ileri sürüldü.



ABD merkezli Axios haber sitesinin isminin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin, iddia ettiği gibi Katar saldırısından son dakika değil daha önce haberdar olduğu ifade edildi.



"İSTESE DURDURABİLİRDİ"

Habere göre, İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun ABD yerel saatiyle 08.00'de Trump'ı aradığını, Katar'a saldırının ise 08.51'de yaşandığını belirtti. Üst düzey bir yetkili, "Trump, saldırıdan füzeler ateşlenmeden önce haberdardı. Önce Trump ile Netanyahu arasında siyasi düzeyde, ardından da askeri kanallar aracılığıyla görüşme oldu. Trump 'Hayır' demedi" ifadelerini kullandı.

Diğer bir yetkili de ABD'ye "yeteri kadar önce" haber verildiğini belirterek "Trump saldırıyı durdurmak istese durdurabilirdi. Ama yapmadı" dedi.



Her iki yetkili de görüşme esnasında füzelerin ateşlenmediğini ve Trump'ın karşı çıkması durumunda İsrail'in vazgeçebileceğini savundu.



"AMERİKALILAR BİR ŞOV SAHNELİYOR"



Başka bir İsrailli yetkili de Trump yönetiminin saldırıyı bilmediğine dair açıklamalarına ilişkin, "Amerikalılar bir şov sahneliyor. Biz onları saldırı konusunda bilgilendirdik" dedi.



Bir diğer İsrailli yetkili ise ABD'nin kendini saldırıdan uzak tutmak için açık sebepleri olduğunu söyleyerek "Kamuya yaptıkları açıklamalar, şüpheyle karşılanmalıdır." görüşünü paylaştı.

TRUMP İDDİALARI YALANLADI

Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevapladı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Katar'a düzenlediği hava saldırısı öncesinde kendisine bilgi verip vermediği sorulan Trump, "Hayır." diye cevap verdi.



Trump, bu cevabıyla, saldırı öncesi Netanyahu'nun kendisini arayıp bilgilendirdiğine dair iddiaları yalanladı.



İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada da Netanyahu'nun, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıdan önce "Trump'ı arayarak bilgilendirdiği" iddialarını reddetti.



ABD: FÜZELERİ HAVADA GÖRDÜK

ABD'li yetkililer ise füzeleri havada gördüklerini ve İsrail'den izahat istediklerini bu şekilde saldırıdan haberdar olduklarını savunmuştu.



ABD'nin saldırıdan haberdar olmasının ardından ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Katar'ı bilgilendirmek istediği ancak geç kaldığı ileri sürülmüştü.



SALDIRIDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız" ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.