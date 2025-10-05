Ay, bu gece Dünya’ya 361 bin kilometre yaklaşacak: Gökyüzünde Süper Ay gecesi

Ekim ayının ilk süper ayı bu gece gökyüzünü aydınlatacak. Pazartesi gecesi meydana gelecek doğa olayı sırasında Ay, Dünya’ya biraz daha yaklaşarak normalden daha büyük ve parlak görünecek.

Bu yılın üç süper ayından ilki olacak dolunay, yörüngesinde Dünya’ya en yakın noktaya geldiğinde oluşuyor. NASA’ya göre bu durum, Ay’ın yılın en sönük haline kıyasla yüzde 14’e kadar daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak görünmesini sağlıyor.

Philadelphia’daki Franklin Enstitüsü’nün baş astronomu Derrick Pitts, “Aslında çok da sıra dışı bir durum değil” dedi.

Süper ay, dünyanın her yerinden hava koşulları elverişli olduğu sürece özel bir ekipmana ihtiyaç duymadan gözlemlenebilecek. Ancak Pitts’e göre, özellikle önceki günlerde dolunayı izlememiş olanlar için farkı anlamak zor olabilir.

KASIM VE ARALIK'TA DA GÖRÜLECEK

Son gözlemlere göre Ay, bu gece Dünya’ya yaklaşık 361 bin 459 kilometre kadar yaklaşacak.

Yılın en yakın süper ayı Kasım ayında, bir diğeri ise Aralık ayında görülecek.

Gökyüzü şölenleri 2026’da da devam edecek. Mart ayında Kuzey Amerika, Asya ve Avustralya’nın büyük bölümünde tam ay tutulması; Ağustos ayında ise Amerika, Afrika ve Avrupa’da kısmi ay tutulması yaşanacak.