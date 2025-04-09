Ay mı Mars mı? Trump’ın NASA Başkanı adayı Senato karşısında
ABD Başkanı Donald Trump’ın NASA başkanlığına aday gösterdiği girişimci Jared Isaacman, Trump’ın Mars’a odaklanma hedefiyle NASA’nın Ay programı arasındaki görüş ayrılıklarının ortasında Senato karşısına çıktı.
Shift4 Payments adlı ödeme sistemi şirketinin CEO’su Jared Isaacman, ABD’li astronotların hedefinin Ay mı yoksa Mars mı olması gerektiğine dair karşıt görüşlerin bulunduğu bir zeminde ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi önüne çıktı.
MUSK İLE YAKIN İLİŞKİLERE SAHİP
Tesla ve SpaceX CEO’su ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başkanlığını yürüten Elon Musk’la yakın ilişkileriyle tanınan Isaacman, şirketin uzay aracıyla iki kez özel astronot olarak uzaya uçmuş bir isim.
Isaacman’ın onaylanması halinde, NASA bünyesindeki 18 bin çalışandan ve yaklaşık 25 milyar dolarlık bir bütçeden sorumlu olacak. Bu bütçe büyük ölçüde, astronotları Ay yüzeyine geri döndürmeyi amaçlayan ve Trump’ın ilk döneminde başlatılan Artemis programına ayrılmış durumda.
TED CRUZ’DAN AY VURGUSU
Senatör Ted Cruz ise, Senato oturumu açılış konuşmasında Ay’da Çin rekabeti konusunda uyarılarda bulundu. Cruz, “Uzayda Komünist Çin’e, ‘Ay sizin, Amerika liderlik etmeyecek’ demekten daha feci bir hata düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.
Ancak Başkan Trump ve adaylığını güçlü bir şekilde destekleyen, seçim kampanyasına 250 milyon dolar katkı sağlayan Elon Musk, Mars’ı ulusal bir öncelik haline getirmiş durumda. Bu da, halihazırda milyarlarca dolar yatırım yapılan NASA’nın Ay programıyla ilgili soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
ISAACMAN DENGEYİ KURABİLECEK Mİ?
Mars’a yönelik bu güçlü ilgi, Isaacman’ın Senato’dan onay alma sürecini zorlaştırabilir. Isaacman, bir yandan Ay programını sürdürmesi için NASA ve Kongre’den gelen baskıyla, diğer yandan Trump ve Musk’tan gelen Mars önceliği yönündeki taleplerle denge kurmak zorunda kalacak.
Isaacman da, hazırladığı açılış metninde şunları söyledi:
“Amerikalı astronotları Mars’a göndermeyi öncelik haline getireceğiz. Bu süreçte, Ay’a dönme kabiliyetini doğal olarak elde edecek ve Ay yüzeyinde kalıcı bir varlık sürdürmenin bilimsel, ekonomik ve ulusal güvenlik açısından faydalarını değerlendireceğiz.”
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