Ay mı Mars mı? Trump’ın NASA Başkanı adayı Senato karşısında

Shift4 Payments adlı ödeme sistemi şirketinin CEO’su Jared Isaacman, ABD’li astronotların hedefinin Ay mı yoksa Mars mı olması gerektiğine dair karşıt görüşlerin bulunduğu bir zeminde ABD Senatosu Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Komitesi önüne çıktı.

MUSK İLE YAKIN İLİŞKİLERE SAHİP

Tesla ve SpaceX CEO’su ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başkanlığını yürüten Elon Musk’la yakın ilişkileriyle tanınan Isaacman, şirketin uzay aracıyla iki kez özel astronot olarak uzaya uçmuş bir isim.



Isaacman’ın onaylanması halinde, NASA bünyesindeki 18 bin çalışandan ve yaklaşık 25 milyar dolarlık bir bütçeden sorumlu olacak. Bu bütçe büyük ölçüde, astronotları Ay yüzeyine geri döndürmeyi amaçlayan ve Trump’ın ilk döneminde başlatılan Artemis programına ayrılmış durumda.

TED CRUZ’DAN AY VURGUSU

Senatör Ted Cruz ise, Senato oturumu açılış konuşmasında Ay’da Çin rekabeti konusunda uyarılarda bulundu. Cruz, “Uzayda Komünist Çin’e, ‘Ay sizin, Amerika liderlik etmeyecek’ demekten daha feci bir hata düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.