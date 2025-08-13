Ay yarışı kızışıyor: ABD'nin Ay'da üs kurma planında ne var?

ABD, Çin ve Rusya arasındaki Ay yarışı hız kazanırken, ABD'den "nükleer reaktör" açıklaması geldi.



NASA, bu ay yaptığı açıklamada, jeopolitik rakiplerinden önce Ay yüzeyine bir nükleer reaktör yerleştirme planını hızlandırdığını duyurdu. Proje, yalnızca enerji üretimini değil, aynı zamanda Ay yüzeyinde belirli alanları kapsayan bir “girilmez bölge” (keep-out zone) oluşturma olasılığını da gündeme getirdi.

"UZAYI KONTROL EDEN, DÜNYA'YI DA KONTROL EDER"

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, planın ulusal güvenlik amacıyla Ay’da bir üs kurmayı da içerdiğini belirterek, “Uzay barış içindir ama kötü amaçlarla da kullanılabilir. Uzayı kontrol eden, Dünya'yı da kontrol eder” açıklamasında bulundu.