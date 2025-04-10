Ay’a çarpacak "Şehir Katili" ile ilgili sürpriz keşif

Yeni araştırmalara göre, 2024 YR4 asteroiti, bilim insanlarını şaşırtan düz bir disk şekliyle dikkat çekti. Bu asteroit, 2032 yılında Ay’a çarpma ihtimaliyle gündeme geldi. Başlangıçta Dünya’ya çarpma riski olan asteroit, şu anda Ay’a çarpma olasılığı taşıyor.



2024 YR4 asteroiti, Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağından gelmiş olabilir ve alışılmadık şekilde düz bir yapıya sahip. Genellikle asteroitler, patates ya da oyuncak top gibi şekillerde olurken, bu asteroit bir hokey diskine benziyor.



Araştırma ekibinin lideri Bryce Bolin, asteroitle ilgili "Bu keşif beklenmedikti çünkü çoğu asteroit patates veya oyuncak top şeklinde kabul edilir, düz disk şeklinde olanlar nadirdir.” dedi.





2024 YR4 asteroiti, 2024 yılında keşfedildi ve başlangıçta Dünya’ya çarpma riski yüzde 3,1 gibi yüksek bir oranla kaydedildi. Ancak yapılan yeni araştırmalarla, bu risk sıfıra indi. Bununla birlikte, Ay’a çarpma ihtimali devam ediyor; bu çarpma Ay’ı önemli ölçüde zarar vermese de bilim insanları için değerli bir araştırma fırsatı sunuyor.



Araştırmacılar, asteroitin ışık yansıma deseninden, 2024 YR4’ün S-tipi bir asteroit olduğunu ve silikat mineralleri bakımından zengin olduğunu belirledi. Ayrıca, asteroitin çok hızlı döndüğünü ve boyutunun 30 ile 65 metre arasında olduğunu tahmin ettiler.



Bu asteroit, Ay’a çarpma potansiyeli taşıyan en büyük nesnelerden biri olarak kabul ediliyor. Ay’a çarpması durumunda, bu olay bilim insanlarına, asteroitin büyüklüğünün oluşturduğu kraterle nasıl ilişkilendiğini inceleme fırsatı verecek.

