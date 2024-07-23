Ay'ı anlamak: Bilim insanları ilk su izini buldu

Devlet medyasının bildirdiğine göre, Ay'ı inceleyen Çinli bilim insanları ilk kez Ay toprağında su molekülleri keşfetti. Bu keşif Ay'ın nasıl evrimleştiğine ve kaynaklarından nasıl yararlanılacağına dair yeni ipuçları sunabilir.

Ay'ı anlamak: Bilim insanları ilk su izini buldu

South China Morning Post gazetesinin Bilimler Akademisi'ne (CAS) dayandırdığı haberine göre, Çinli bilim insanları 2020 yılında Çin'in Chang'e-5 misyonu tarafından getirilen Ay toprağı örneklerinde moleküler su ile “zenginleştirilmiş” hidratlı bir mineral buldu.

"AY TOPRAĞI KURU OLMALI"

NASA'ya göre bu son keşif, on yıllar önce Amerikan Apollo astronotları tarafından getirilen ve hiçbir su izine rastlanmayan örneklere dayanan önceki sonucu çürütüyor.

Apollo astronotları tarafından getirilen örnekler, bilim insanlarının Ay toprağının tamamen kuru olması gerektiği sonucuna varmasına yol açmıştı.

Çin Ulusal İdaresi tarafından sağlanan bir örneği kullanan ekip, binden fazla mineral “parçacığı” izole etti. Bunların arasında su molekülleri içeren “bilinmeyen ay minerali” olarak adlandırılan platin benzeri şeffaf bir kristale rastlandı.

BİLİM İNSANLARININ SU ARAYIŞI

Araştırmacılar, su içeren mineralin karasal kaynaklar veya roket egzozu tarafından kirletilmiş olma ihtimali olmadığını düşünüyor.

Ay bilimciler uzun zamandır Ay'da su arayışı içinde.

Nature Astronomy adlı hakemli dergide yayınlan makaleye göre, son yıllarda mikroanaliz teknikleri ve uzaktan algılama gibi teknolojik gelişmeler sayesinde "kuru Ay" konseptine meydan okundu.

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