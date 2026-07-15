Ayı mutfağa girdi, buzdolabını talan etti

Japonya 'nın kuzeyindeki Iwate eyaletinde yaşayan bir aile, evlerinin mutfağına giren ayı nedeniyle polisi aramak zorunda kaldı.

Polis yetkilileri, ayının mutfaktaki buzdolabını açarak içindeki yiyecekleri etrafa saçtığını açıkladı.

YİYECEK ARADI, ARKA KAPIDAN ÇIKTI

Yetkililer, ayının daha sonra mutfağın yanındaki arka kapıdan çıkarak çöp kutusunda yiyecek aradığını belirtti.

Olayın yaşandığı Shizukuishi kasabasında 5 Temmuz'dan bu yana en az dört haneden daha ayıların evlere girdiğine ilişkin ihbar yapıldığı kaydedildi.

AYILAR YERLEŞİM YERLERİNE İNİYOR

Japonya'da son aylarda kış uykusundan uyanan ayıların görülme sıklığı önemli ölçüde arttı. Yetkililer, daha fazla ayının kasaba ve şehir merkezlerine inmeye başladığını belirtiyor.

Haziran ayında Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde dolaşan bir ayının yakalanabilmesi için polis, avcılar ve belediye ekipleri dört gün boyunca çalışma yürütmüş, çok sayıda okul geçici olarak kapatılmıştı.

Bundan kısa süre önce ise Fukushima'da "son derece zeki" olarak tanımlanan bir ayı, pencere açıp musluğu çalıştırdıktan sonra iki fabrikada dört kişiyi yaralamış ve günlerce yakalanamamıştı.

ÖLÜMCÜL SALDIRILARIN SAYISINDA ARTIŞ

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, 1 Nisan'dan bu yana ülkede ayı saldırılarında en az beş kişi yaşamını yitirdi.

Geçen yıl ise ülke genelinde ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetmişti. Bu veri, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları, ayı nüfusundaki artış, kırsal bölgelerde insan sayısının azalması ve doğal besin kaynaklarındaki değişimlerin ayıların yerleşim alanlarına yönelmesinde etkili olduğunu belirtiyor.