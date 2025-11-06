“Ayı Operasyonu” başlıyor: Japonya’da çevik kuvvete tüfek izni çıktı

Japonya hükümeti, artan ayı saldırılarına karşı katı silah yasalarında değişikliğe giderek çevik kuvvet polislerinin tüfek taşımasına izin verdi.

Ulusal Polis Ajansı’nın (NPA) perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, nisan ayından bu yana ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Bu, önceki yılların toplamının iki katından fazla. Uzmanlar, saldırıların artışında iklim değişikliği, azalan kırsal nüfus ve doğal yaşam alanlarının daralmasının etkili olduğunu belirtiyor.

TÜFEKLİ POLİS KUZEY'E GÖNDERİLİYOR

Yetkililer, normal polislerin kullandığı tabancaların ayıları öldürmekte yetersiz kalması nedeniyle, çevik kuvvet birimlerinin Iwate ve Akita bölgelerine sevk edileceğini duyurdu. Bu bölgeler, saldırıların en yoğun yaşandığı yerler olarak öne çıkıyor.

Polis ekipleri, 13 Kasım’da başlayacak operasyonlar öncesinde yerel avcı birliklerinden ayıların davranışları konusunda eğitim alacak.

ORDU DA SAHADA AMA SİLAHSIZ

Hükümet, bir gün önce bölgeye Japon Öz Savunma Kuvvetleri’ni (JSDF) de göndermişti. Ancak askerler, ülkedeki sıkı silah yasaları gereği ateşli silah taşımayacak, yalnızca ayı tuzaklarının taşınması ve yerel halkın güvenli tahliyesi gibi görevleri üstlenecek.

Askerlerin donanımında ayı spreyleri, koruyucu giysiler ve ağ fırlatıcılar bulunacak.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE NÜFUSUN AZALMASI ETKİLİ

Bilim insanlarına göre Japonya’da son yıllarda ayı nüfusu, bol meşe palamudu, geyik ve yaban domuzu gibi besin kaynaklarının artmasıyla çoğaldı.

Kırsal alanların boşalması, ayıların yerleşim yerlerine yaklaşmasını kolaylaştırdı. Bu durum, insan-ayı karşılaşmalarını daha sık ve ölümcül hale getiriyor.

Yeni Başbakan Sanae Takaichi’nin hükümeti, krizi önlemek için kapsamlı bir “ayı saldırılarını önleme paketi” hazırlığında.