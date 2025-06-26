Ayı uçak pistine girdi, uçuşlar iptal oldu

Japonya’da bir havalimanındaki uçak pistinde bir ayının dolaştığının tespit edilmesi üzerine bugün yapılacak uçuşlar iptal edildi.



CBS News haber sitesinin aktardığına göre, siyah bir ayının ülkenin kuzeyindeki Yamagata Havalimanı’nda ortaya çıkmasının ardından pist kapatıldı. Yaklaşık 1,2 metre uzunluğundaki ayının pistte olduğunun ilk olarak yerel saatle 07.00 sıralarında tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine dört uçak bir saat gecikmeyle kalkabildi. Ardından, ayı öğlen saatlerinde yeniden ortaya çıktı. Bu sefer pist üzerinde koştuğu görüldü. Bunun üzerine havalimanı çalışanları, bir araca binerek ayıyı kovalamaya çalıştı. Fakat ayı alandan uzaklaştırılamadı.



AVCILAR GETİRİLDİ, POLİS HAVALİMANININ ETRAFINI SARDI



Havalimanı yetkilisi Akira Nagai, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Mevcut durumda gelen uçuşlara ev sahipliği yapabilmemizin hiçbir yolu yok” dedi. Nagai, pistin ikinci kez kapanmasının ardından 12 uçuşun iptal edildiğini söyledi.



Olay yerine kapan kurması için avcıların getirildiği, ayının kaçmasının önlenmesi için polis memurlarının da havalimanının etrafını sardığı bilgisi verildi. Nagai, “Hâlâ bir çıkmazın içindeyiz” diye konuştu. Yetkili, pistin bugün yerel saatle 20.00’ye kadar kapalı kalmasını planladıklarını açıkladı.



BİR YILDA 219 KİŞİ AYI SALDIRISINA UĞRADI



Japonya’da Nisan 2023-2024 döneminde 219 kişi ayı saldırısına uğramış, altı kişi hayatını kaybetmişti.



İklim değişikliğinin gıda kaynakları ve kış uykusu zamanlarını etkilemesinin yanı sıra Japon nüfusunun yaşlanması ve insanların kırsal alanlardan göç etmesinin de ayılara alan açtığı ifade ediliyor.



Tokyo Üniversitesi’nden biyolog Koji Yamazaki, 2023 yılında CBS’e yaptığı açıklamada, söz konusu alanların daha sonra ormanlara katıldığını, ayıların da böylelikle yaşam alanlarını genişlettiğini anlatmıştı.



Japonya hükümeti, şubat ayında nüfusun kalabalık olduğu bölgelerde avcıların ayıları vurmasının yolunu açan önergeyi kabul etmişti. Aralık ayında ise bir ayı iki gün boyunca bir marketin içinde dolaştıktan sonra balla kaplanmış yiyecekler yardımıyla dışarı çıkarılabilmişti. Polis, hayvanın daha sonra öldürüldüğünü bildirmişti.

