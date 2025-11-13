Ayılar 13 kişiyi öldürdü, görüldükleri yerde vurulacaklar

Japonya’da son aylarda artan ölümcül ayı saldırılarının ardından silah yasalarında değişikliğe gidildi. Bu değişikliğe göre polis, bugünden itibaren ayıları vurmak için tüfek kullanabilecek.

Karar, ülkede nisan ayından bu yana 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırı dalgası üzerine alındı.

Yetkililer, ayıların evlere girmesi, okulların yakınında dolaşması ve marketlerde paniğe yol açması gibi olayların neredeyse her gün yaşandığını belirtiyor. Bilim insanları ise saldırılardaki artışı hızla büyüyen ayı nüfusuna, bu yılki zayıf meşe palamudu hasadına ve insan nüfusundaki düşüşe bağlıyor.

POLİSLERE TÜFEK YETKİSİ

Özellikle saldırıların yoğunlaştığı Akita ve Iwate bölgelerinde özel tim polisleri için bir tören düzenlendi. Yerel yetkililer, geçtiğimiz hafta duyurulan düzenlemenin bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini doğruladı.

Japon basınındaki haberlere göre, polis memurlarına verilen tabancalar ayıları etkisiz hale getirmek için yeterli ateş gücüne sahip değil. Bu nedenle yeni düzenleme kapsamında tüfek kullanımına izin veriliyor.

ABD VE İNGİLTERE'DEN SEYAHAT UYARISI

Saldırı artışı yabancı diplomatik misyonları da harekete geçirdi. ABD’nin Tokyo Büyükelçiliği, ayı görülen bölgelerde tek başına yürünmemesi ve mümkünse bu bölgelerden uzak durulması yönünde “yaban hayatı uyarısı” yayımladı.

Büyükelçilik ayrıca, kuzeydeki Sapporo’da ABD Başkonsolosluğu yakınında ayı görülmesi üzerine bir hayvanat bahçesinin geçici olarak kapatıldığını belirtti.

İngiltere hükümeti de benzer şekilde, ayıların görüldüğü bölgelerde yalnız yürüyüş yapılmaması konusunda vatandaşlarını uyardı.

HAVALİMANI KAPATILDI, UÇUŞLAR GECİKTİ

Çarşamba günü Iwate Hanamaki Havalimanı yakınlarında bir ayı yavrusunun görülmesi üzerine pist bir saatten fazla kapatıldı, iki iç hat uçuşu ise gecikti.

ORDU SAHADA ANCAK SİLAHSIZ

Japonya, geçen hafta Akita bölgesine asker sevk etmeye başladı. Ancak askerlerin silah taşımayacağı ve ayı avlamayacağı, yalnızca arama ve takip çalışmalarına destek vereceği belirtildi.