Ayılar şehirlerde: Japonya emekli polis ve askerleri göreve çağırdı

Japonya, bu yıl rekor seviyeye çıkan ölümcül ayı saldırılarıyla mücadele etmek için emekli polis ve askerleri sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Hükümet Sözcüsü Minoru Kihara, cuma günü düzenlenen özel bakanlar kurulu toplantısının ardından, silah kullanma deneyimi olan emekli güvenlik personelinin ayıların yok edilmesine yönelik çalışmalara dahil edilmesini içeren bir politika paketi açıkladı.

Nisan ayından bu yana ayılar, ülke genelinde 13 kişinin ölümüne yol açtı. Ayıların evlere girmesi, okulların yakınında dolaşması ve marketlerde paniğe neden olması günlük olaylar haline geldi.

“AŞIRI AYI NÜFUSUNU AZALTMAYI HEDEFLİYORUZ”

Kihara, paketin amacının “ayıları insan yaşam alanlarından uzaklaştırmak ve yakalama çalışmalarını yoğunlaştırmak” olduğunu söyledi. Özellikle Akita ve Iwate bölgelerinde yaşayanlar, son aylarda sokaklarda ayı gördüklerini bildiriyor.

Bilim insanları, ayıların yerleşim bölgelerine yönelmesinin, hızla artan ayı nüfusuna, bu yılki zayıf meşe palamudu hasadına ve azalan insan nüfusuna bağlı olduğuna işaret ediyor.

POLİS DEVREDE, ASKER LOJİSTİK SAĞLIYOR

Bazı belediyeler, avcılarla birlikte ayıları vurmak ve tuzak kurmak için özel tim polislerini görevlendirdi. Silah yasalarındaki değişikliğin yürürlüğe girmesinin ardından, perşembe günü Iwate’de polis ekipleri tüfeklerle devriyeye başladı. Bazı bölgelerde aktif görevdeki askerler de tuzakların taşınması ve yakalanan ayıların nakledilmesi gibi lojistik destek sağlıyor.

Kihara, yeni pakete göre belediyelere nüfus araştırmaları yapmaları ve ayılar kış uykusundan uyandıktan sonra bahar aylarında “kontrollü biçimde azaltma” çalışmaları yürütmeleri için sübvansiyon verileceğini söyledi.