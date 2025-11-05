Ayılar şehirleri bastı, Japon askeri göreve çağrıldı

Japonya, bu yıl rekor seviyeye ulaşan ölümcül ayı saldırılarının ardından ülkenin kuzeyindeki bölgelere asker göndermeye başladı.

Nisan ayından bu yana 12 kişinin hayatını kaybettiği, yüzden fazla kişinin yaralandığı saldırılar sonrası göreve yeni başlayan Başbakan Sanae Takaichi’nin hükümeti, krize karşı özel bir politika paketi hazırlıyor.

SİLAH TAŞIMAYACAKLAR

Japonya’nın sıkı silah yasaları nedeniyle, sahaya gönderilen askerlerin ateşli silah taşımalarına izin verilmiyor. Savunma Bakanlığı, askerlerin ayı spreyi, sopa, kalkan, gözlük, kurşungeçirmez yelek ve ağ fırlatıcılarla donatılacağını açıkladı. Amaç, panik içindeki yerleşimlerde güvenlik hissini yeniden tesis etmek.

AYILAR ŞEHRE İNDİ

Uzmanlara göre, bu yılki zayıf meşe palamudu hasadı, Japonya’daki artan ayı nüfusunu gıda arayışıyla kentlere yöneltti.

Özellikle kuzeydeki Akita ve Iwate bölgelerinde ayıların insan yerleşimlerine yaklaşması dikkat çekiyor.

Ayrıca kırsal bölgelerin nüfus kaybetmesiyle, şehirlerle ayı yaşam alanları arasındaki sınırlar da bulanıklaştı. Araştırmacılar, bu durumun ayıların yaşam alanlarını genişletmelerini teşvik ettiğini söylüyor.

ASKERLER TUZAK TAŞIYOR

Japon Öz Savunma Kuvvetleri, kırsal bölgelere tuzak, avcı ve yakalanan ayıların taşınması gibi lojistik destek sağlayacak. Çarşamba günü 15 asker, Akita bölgesindeki Kazuno kentinde bir ayı tuzağının taşınmasına yardım etmek üzere görevlendirildi.

Başbakan Yardımcısı Kei Saito, ordunun önceliğinin ulusal savunma olduğunu ancak mümkün olduğunda yerel topluluklara destek vereceklerini belirtti.

EYLEM PLANI İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Başbakan Takaichi, geçen hafta konuyla ilgili özel bir kabine toplantısı düzenledi ve kasım ortasına kadar kapsamlı bir politika paketi sunacağını açıkladı. Planın, özellikle yerleşim alanlarında görülen ayılara acil müdahale edebilecek avcı sayısını artırmayı içermesi bekleniyor.

Akita Valisi Kenta Suzuki ise bölgesinin mevcut kapasiteyle bu tehlikeyle baş edemeyeceğini belirterek, askerlerin yardımına teşekkür etti.