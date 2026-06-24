Ayılar şehre indi. Tokyo'da okullara ayı spreyi dağıtılacak

Japonya'nın Tokyo metropol bölgesinin dış kesimlerinde bulunan Hachioji kent yönetimi, ayıların yerleşim alanlarına yaklaşmasının ardından acil harcama planı hazırladı.

Yerel yönetim, okullar ve toplum kuruluşları için 700 adet ayı savunma spreyi satın alınacağını açıkladı.

NİSAN AYINDAN BERİ 11 İHBAR YAPILDI

Hachioji'de nisan ayından bu yana ayılara ilişkin 11 farklı ihbar veya iz kaydı bildirildi. Japon kamu yayıncısı NHK'ye göre hareket sensörlü bir kamera, 29 Nisan'da bir konutun yakınında siyah bir ayıyı görüntüledi.

Kent, hafta sonları Tokyo sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği ormanlık dağ yürüyüş rotalarına yakın konumda bulunuyor.

93 BİN DOLARLIK GÜVENLİK PAKETİ

Yerel yönetim sözcüsü Ryosuke Sato, yaklaşık 15 milyon yenlik (93 bin dolar) bütçenin yalnızca ayı spreyleri için değil, taşınabilir elektrikli çitler ve yüksek frekanslı ses çıkaran cihazlar için de kullanılacağını söyledi.

Yetkililer ayrıca ayıların mahallelere girmesi durumunda avcıların devreye alınmasını öngören bir eylem planı hazırlıyor.

AYI VAKALARI REKOR SEVİYEDE

Japonya Çevre Bakanlığı verilerine göre, geçen mali yılda ayı saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı ülkede şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye oldu. Bu yıl ise 1 Nisan ile 30 Mayıs arasında beş kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi yaralandı.

Mart ayında sona eren son mali yılda ülke genelinde kaydedilen ayı ihbarlarının sayısı 50 bini aşarak önceki rekorun iki katından fazlasına ulaştı.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE DE GÖRÜLÜYORLAR

Son aylarda kış uykusundan çıkan ayıların daha sık görülmeye başladığı belirtilirken, şehir merkezlerine giren ayılar da endişe yaratıyor.

Bu ayın başında Tokyo'nun kuzeyindeki Utsunomiya kentinde bir ayının dört gün boyunca polis ve avcılardan kaçmasının ardından tüm okullar geçici olarak kapatılmıştı.

Daha önce ise Fukushima bölgesinde "son derece zeki" olarak tanımlanan bir ayı, pencere açıp musluğu çalıştırdıktan sonra iki fabrikada dört kişiye saldırmış ve günlerce yakalanamamıştı.