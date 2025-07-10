ABD casus uçağı yeniden Rusya'nın ensesinde

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir casus uçak, Ortadoğu’da geçirdiği ayların ardından Rusya sınırına yakın bir keşif uçuşu gerçekleştirdi. Uçuş verileri, bu son rotanın ayrıntılarını ortaya koyuyor.



"JAKE17" çağrı koduyla tanımlanan RC-135V Rivet Joint tipi keşif uçağı, İngiltere’deki bir Kraliyet Hava Kuvvetleri üssünden havalandı. Avrupa'daki dost hava sahalarını geçerek Estonya, Letonya ve Litvanya üzerinden Finlandiya’ya yöneldi.





ASKERİ TANSİYONUN MERKEZİ

İstihbarat toplama amacı taşıyan uçak, Rusya’nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad toprağının çevresinde uçarak İngiltere’ye geri döndü.

NATO üyeleri Litvanya ve Polonya arasında kalan bu Rus toprağı, bölgedeki askeri tansiyonun merkezlerinden biri olarak görülüyor.

MAYIS AYINDAN BERİ ORTADOĞU'DAYDI

Uçak, Mayıs ayında ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük hava üssü olan Katar’ın başkenti Doha yakınlarındaki Al Udeid Üssü’ne konuşlandırılmıştı.

Geçtiğimiz ay İran’ın bu üsse saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bu saldırı, ABD’nin İran’a ait üç büyük nükleer tesisi bombalamasının ardından gerçekleşti.

RUSYA YENİDEN TRUMP'IN RADARINDA



Ortadoğu’da geçen ay patlak veren ve ABD’nin doğrudan müdahil olduğu “12 günlük savaş”ın ardından, Rusya’nın yeniden ABD Başkanı Donald Trump’ın öncelikli gündemlerinden biri haline geldiği değerlendiriliyor.



NATO’nun doğu sınırındaki üyeler, ABD’nin Avrupa’dan uzaklaşıp Hint-Pasifik bölgesine odaklanmasıyla birlikte, Rusya’nın önümüzdeki yıllarda olası bir NATO ülkesine topyekûn saldırı başlatabileceği yönünde giderek artan endişeler taşıyor.

CASUS UÇAKLAR NEREDE UÇAR?

Rivet Joint tipi uçaklar genellikle NATO’nun Rusya ve Belarus sınırındaki doğu kanadında ve Karadeniz’in, Rusya’nın 2014’te Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na yakın bölgelerinde görev yapıyor.

Boeing tarafından üretilen bu uçaklar, çeşitli kaynaklardan sinyalleri ve elektronik verileri toplayarak istihbarat elde ediyor. Mürettebatı arasında elektronik harp subayları ve istihbarat görevlileri de dahil olmak üzere 30’dan fazla kişi yer alıyor.

İlk olarak 1960’larda uçmaya başlayan bu uçakların, 2040’lı yıllara kadar hizmette kalması bekleniyor.