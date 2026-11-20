PİLOT SENDİKASINDAN 23 KASIM'A KADAR MÜHLET

Maliyetleri düşürmeye çalışan Lufthansa, salı günü yaptığı açıklamada, pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek üzere yeni teklif sunduğunu açıklamıştı.

Şirketin teklifi, 2033 yılına kadar bin yeni kokpit personeli alımını, her yıl 150 ek kaptan terfisini, 2027 ve 2028 için tek seferlik ödemeyi ve 2029'dan itibaren maaş artışlarını kapsıyor.

Lufthansa, rekabet gücünü artırmak için ücretlerin geçici olarak sabitlenmesini, maaş skalalarının düzenlenmesini ve verimliliğin yükseltilmesini içeren adımları da pakete ekledi.

Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan paketi desteklediğini ve Lufthansa'nın bu paketi reddettiğini açıklayan VC, hava yolu grubuna tutumunu gözden geçirmesi için 23 Kasım'a kadar süre tanıdı.

Basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede "Top artık işverenin sahasında" değerlendirmesinde yer veren sendika, belirlenen sürenin ardından ne tür adım atacağını açıklamasa da müzakereler sürerken greve gitmeme taahhüdünün sona erdiğini kaydetti.

Reuters'ın aktardığına göre VC, Lufthansa'nın iş güvencesi vermesi koşuluyla ücretlerin dondurulması, fazla mesai ödemelerinin azaltılması ve arabulucunun önerisindeki değişken ücretlerde ciddi kesintiler yapılması gibi tavizlere açık olduğunu belirtti.

Lufthansa, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde hakemlerin tahkim sürecini yeniden başlatmasına izin verdiğini açıkladı.