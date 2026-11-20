Aylık 20 milyon euro zarar ettiler. Bin personeli işten çıkarıyorlar
20.11.2026 14:37
Alman hava yolu devi Lufthansa, Frankfurt ile Münih havalimanlarında bin tam zamanlı çalışanı işten çıkaracak.
Alman hava yolu devi Lufthansa, yılın ilk dokuz ayında aylık ortalama 20 milyon euro zarar etmesi nedeniyle Frankfurt ile Münih havalimanlarında bin tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, yeniden yapılanma sürecinin beklenenden yavaş ilerlemesi ve İran'daki savaşın yol açtığı enerji şoku nedeniyle Frankfurt ve Münih havalimanlarında bin tam zamanlı çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.
Yaklaşık 40 bin kişilik iş gücünün yüzde 2,5'ine denk gelen bu adım, şirketin 2024 yılında zararları durdurmak için başlattığı maliyet düşürme programının artık yeterli görülmediğini ortaya koydu.
AFP ajansının ulaştığı şirket içi mektuba göre Lufthansa, yılın ilk dokuz ayında aylık ortalama 20 milyon euro (1 milyar 109 milyon 800 bin TL) zarar eden markanın karşılaştığı zorluklara dikkat çekerek "Şirket içi mektupta, "2026 yılı bizi geriye götürdü" denildi.2026 yılı bizi geriye götürdü; Ortadoğu'daki savaş, hala çok yüksek seyreden yakıt maliyetleri, dokuz günlük grev eylemi ve zaten çok yüksek olan maliyet tabanımız durumu daha da ağırlaştırdı" ifadesine yer verdi.
Şirket içi mektupta, "2026 yılı bizi geriye götürdü" denildi.
YAKIT FATURASI 2 MİLYAR EURO YÜKSELDİ
Bünyesinde Austrian, Swiss ve Brussels Airlines şirketlerini de barındıran Lufthansa Grubu, geçen yıl 2030'a kadar ağırlıklı olarak idari kadroları kapsayacak şekilde grup genelinde 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.
Bugün ortaya çıkan bin kişilik tenkisatın bu 4 bin kişilik plana dahil olup olmadığı henüz netleşmezken, şirket konuya dair açıklama yapmadı.
Ana markadaki mali sıkıntılara rağmen grubun geneli sağlıklı finansal tablo çiziyor; uzun mesafeli uçuşlardaki üst sınıf bilet talebinin desteğiyle temmuz-eylül döneminde karını yüzde 30 artırarak beklentileri aştı.
ABD-İran savaşının başlamasıyla yükselen yakıt fiyatları ise grup üzerindeki baskıyı sürdürüyor ve yıllık yakıt faturasının bu yıl 2025'e kıyasla 2 milyar euro daha yüksek gerçekleşmesi öngörülüyor.
Lufthansa, bu hafta pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek üzere yeni teklif sunduğunu açıklamıştı.
PİLOT SENDİKASINDAN 23 KASIM'A KADAR MÜHLET
Maliyetleri düşürmeye çalışan Lufthansa, salı günü yaptığı açıklamada, pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile uzun süredir devam eden anlaşmazlığı çözmek üzere yeni teklif sunduğunu açıklamıştı.
Şirketin teklifi, 2033 yılına kadar bin yeni kokpit personeli alımını, her yıl 150 ek kaptan terfisini, 2027 ve 2028 için tek seferlik ödemeyi ve 2029'dan itibaren maaş artışlarını kapsıyor.
Lufthansa, rekabet gücünü artırmak için ücretlerin geçici olarak sabitlenmesini, maaş skalalarının düzenlenmesini ve verimliliğin yükseltilmesini içeren adımları da pakete ekledi.
Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan paketi desteklediğini ve Lufthansa'nın bu paketi reddettiğini açıklayan VC, hava yolu grubuna tutumunu gözden geçirmesi için 23 Kasım'a kadar süre tanıdı.
Basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede "Top artık işverenin sahasında" değerlendirmesinde yer veren sendika, belirlenen sürenin ardından ne tür adım atacağını açıklamasa da müzakereler sürerken greve gitmeme taahhüdünün sona erdiğini kaydetti.
Reuters'ın aktardığına göre VC, Lufthansa'nın iş güvencesi vermesi koşuluyla ücretlerin dondurulması, fazla mesai ödemelerinin azaltılması ve arabulucunun önerisindeki değişken ücretlerde ciddi kesintiler yapılması gibi tavizlere açık olduğunu belirtti.
Lufthansa, müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde hakemlerin tahkim sürecini yeniden başlatmasına izin verdiğini açıkladı.