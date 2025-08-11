Aynı denizde birkaç saat arayla iki ölüm

İlk olay, Pazar günü öğle saatlerinde St Ives yakınlarındaki Portreath Plajı'nda meydana geldi. 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadına, denizden çıkarıldıktan sonra kalp krizi geçirdiği şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.



Aynı gün içinde, bu olaydan sadece birkaç saat sonra ikinci acı haber geldi. Padstow yakınlarındaki Porthcothan Plajı’nda denize giren başka bir kadın, su yüzeyinde yüzüstü hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda olayların birbiriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bulgu bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

