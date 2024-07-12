Aynı nehirde art arda iki ölümcül kaza: 62 kişi kayıp

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Nepal'in Chitwan bölgesinde aynı nehirde iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonucunda iki otobüs toprak kaymasına bağlı olarak nehre düştü ve 62 kişi kayboldu.

Yerel yetkililerden Indradev Yadav, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüsün toprak kayması sonucunda nehre yuvarlandığını, 3 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu bildirdi.



Yadav, Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir başka otobüsün de aynı sebeple nehre yuvarlandığını, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.



Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek kayıp yolcuların bulunması için ilgili kurumlara talimat verdiğini bildirdi.