Aynı nehirde art arda iki ölümcül kaza: 62 kişi kayıp

Nepal'in Chitwan bölgesinde yaşanan iki ayrı trafik kazasında, 2 otobüsün de heyelan nedeniyle nehre yuvarlanması sonucunda toplam 62 kişi kayboldu.

Aynı nehirde art arda iki ölümcül kaza: 62 kişi kayıp

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, 'in Chitwan bölgesinde aynı nehirde iki ayrı meydana geldi.

Kaza sonucunda iki otobüs toprak kaymasına bağlı olarak nehre düştü ve 62 kişi kayboldu.

Yerel yetkililerden Indradev Yadav, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüsün sonucunda nehre yuvarlandığını, 3 kişinin otobüsten atlayarak kurtulduğunu bildirdi.

Yadav, Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir başka otobüsün de aynı sebeple nehre yuvarlandığını, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek kayıp yolcuların bulunması için ilgili kurumlara talimat verdiğini bildirdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

100 TL'den aşağı meyve yok! | Üretici sıcak hava kadar maliyetlerden de şikayetçi

DÜNYA HABERLERİ

Biden'dan Gazze'de geçici liman itirafı: "Başarılı olmasını umuyordum"

Biden'dan Gazze'de geçici liman itirafı: "Başarılı olmasını umuyordum"

Manş Denizi'nde izdiham: 4 göçmen hayatını kaybetti

Manş Denizi'nde izdiham: 4 göçmen hayatını kaybetti

Rusya, Navalni'nin eşini terörist listesine aldı

Rusya, Navalni'nin eşini terörist listesine aldı

ABD Başkanı Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf: Zelenski yerine Putin'i anons etti

ABD Başkanı Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf: Zelenski yerine Putin'i anons etti

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinliyi öldürdü

Biden, ateşkes planının İsrail ve Hamas tarafından kabul edildiğini söyledi

Biden, ateşkes planının İsrail ve Hamas tarafından kabul edildiğini söyledi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...