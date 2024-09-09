Ayşenur Eygi için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlenecek

İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu öldürülen Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni bugün günü Nablus kentinde yapılacak.

Amerikan vatandaşlığı da bulunan Eygi, geçtiğimiz hafta işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.



Beita kasabasında yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı düzenlenen protestoya katılan insan hakları aktivisti Eygi, İsrail güçleri tarafından başından vuruldu.



Cenazesi yerel saatle 14.00'te Rafidia Devlet Hastanesi'nden nakledilecek.



Cenazenin hastaneden çıkarılması için sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin ve Filistin halkından büyük bir kalabalığın katılımıyla askeri bir tören düzenlenmesi planlanıyor.

Eygi'nin naaşının Türkiye'ye nakli için resmi prosedürler, naaşın ambulansa yerleştirilmesinden sonra başlayacak.



TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bu sabah, Eygi'nin naaşının teslimini kolaylaştırmak için çalıştıklarını açıkladı.



Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının defnedilmek üzere ailesine teslim edilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

Keçeli, karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişlerin, dünkü saldırı nedeniyle kapatıldığına işaret ederek, "Vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu henüz olayın ayrıntıları veya otopsi bulguları hakkında yorum yapmadı.



Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, Eygi'nin naaşının önce İsrail'e daha sonra Ürdün üzerinden Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığını aktarmıştı.