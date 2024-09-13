Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri | Özgür Özel: Filistin bütün Türkiye'nin davasıdır

Batı Şeria'da İsrail ateşiyle öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı, Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanındaki törenin ardından Eygi'nin cenazesi İzmir'e gönderildi. Burada yapılan ikinci törende konuşan CHP lideri Özgür Özel, "Filistin davası, bütün Türkiye'nin davasıdır. İsrail devleti tarih önünde hesap verecektir" dedi. Öte yandan Filistin Adli Tıp Kurumu, Eygi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı. Raporda, "merminin neredeyse düz bir çizgide kafasının sol tarafından isabet ettiği" belirtildi. Eygi'nin naaşı yarın memleketi Didim'de toprağa verilecek.

Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri | Özgür Özel: Filistin bütün Türkiye'nin davasıdır

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen barışçıl protesto sırasında askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı İstanbul'a getirildi.

Eygi'nin naaşı Tel Aviv'den Bakü'ye nakledilmiş, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve büyükelçilik çalışanları tarafından teslim alınmıştı.

Bakü'de Türk bayrağına sarılan naaş, THY İstanbul uçağına teslim edilerek İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

Havalimanında düzenlenen törenin ardından Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi uçakla İzmir'e gönderildi. Eygi için ikinci tören İzmir Adnan Menderes Havaalanında düzenlendi.

Eygi, yarın memleketi Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilecek.

Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri | Özgür Özel: Filistin bütün Türkiye'nin davasıdır - 1

CHP LİDERİ ÖZEL: İSRAİL TARİH ÖNÜNDE HESAP VERECEK

İzmir'deki törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Ayşenur Ezgi Eygi, bu çağın Deniz Gezmiş'idir. Filistin davası, bütün Türkiye'nin, bilhassa solun meselesidir. Amasız, fakatsız 'in devlet terörünü kınamak hepimize düşer. 7 Ekim'den sonra soykırıma girişen İsrail devleti tarih önünde hesap verecektir."

Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri | Özgür Özel: Filistin bütün Türkiye'nin davasıdır - 2 Türkiye'deki ilk tören, İstanbul Havalimanı'nda düzenlendi.

İNSAN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORDU

Eygi, yerleşimlerinin genişletilmesine karşı, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde 6 Eylül'de düzenlenen protestoya katılmıştı.

İsrail askerleri, bu barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı ve Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Eygi,, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete üyeydi.

Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri | Özgür Özel: Filistin bütün Türkiye'nin davasıdır - 3 Filistinliler, Eygi'yi Batı Şeria'daki cenaze töreninde omuzlarında taşıdı. 

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Filistin Adalet Bakanlığına bağlı Adli Tıp Kurumu, Eygi'nin ölümüne ilişkin otopsi raporunu açıkladı. Raporda, ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu aktarıldı.

Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" denildi. 

Eygi'nin 6 Eylül'de saat 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünde yaşam belirtisi göstermediği belirtildi.

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