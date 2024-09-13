Ayşenur Eygi için İstanbul ve İzmir'de cenaze törenleri | Özgür Özel: Filistin bütün Türkiye'nin davasıdır

İNSAN HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORDU



Eygi, İsrail yerleşimlerinin genişletilmesine karşı, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde 6 Eylül'de düzenlenen protestoya katılmıştı.



İsrail askerleri, bu barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açtı ve Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Aynı zamanda Amerikan vatandaşı olan Eygi,, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.



2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete üyeydi.