Ayşenur Eygi'nin öldürülmesine "kaza" diyen Biden, İsrail'den hesap verebilirlik bekliyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Biden, Beyaz Saray'dan dün New York'a doğru yola çıkmak üzere ayrılırken, gazzetecilerin sorularını yanıtladı.



İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran gazeteciye yanıt veren Biden, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, bugün yaptığı açıklamada ise Türk ve Amerikan vatandaşı Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili ön soruşturmaya ABD'nin tam erişiminin bulunduğunu belirtti.

Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğunu söyleyen Biden benzer olayların tekrar yaşanmaması için İsrail'in yeni adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Eygi'nin ölümünü “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Biden yaptığı açıklamada, İsrail'in Eygi'nin ölümüyle ilgili sorumluluğu üstlendiğini ancak ABD hükümetinin, vurulmaya yönelik inceleme devam ederken hesap verebilirlik beklediğini ifade etti.



"İsrailli ve Filistinli tüm aşırılık yanlılarının şiddeti körükledikleri ve barışa engel oldukları gerekçesiyle hesap vermelerini sağlayacak politikaları desteklemeye devam edeceğim" diye ekledi.

YERLEŞİMLERİ PROTESTO EDİYORDU

Eygi, geçen cuma günü Filistinlilerin, aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler tarafından defalarca saldırıya uğradığı Nablus yakınlarındaki Beita köyünde düzenlenen protesto yürüyüşünde vurularak öldürüldü.

Eylemde, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi protesto ediliyordu.

İsrail, 26 yaşındaki Eygi'nin ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini iddia etmişti.



BAKANLARDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, ilk incelemede ateşi büyük ihtimalle askerlerinin açmış olduğunu ancak Eygi'nin ölümünün kasıtsız olduğunu belirtti ve "derin üzüntü duyduğunu" savundu.



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd

Austin de dün yaptıkları açıklamada Eygi'nin vurulmasını kınamış ve

İsrail'in, işgal ettiği Batı Şeria'daki askeri faaliyetlerini gözden geçirmesini istemişlerdi.