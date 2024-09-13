Ayşenur Eygi'nin otopsi raporu: "Kurşun neredeyse düz bir çizgide sol tarafından isabet etmiş"

Filistin Adli Tıp Kurumu, 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunu açıkladı.

Eygi, Nablus kentindeki Beita beldesinde, İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlene protestoda vurulmuştu.

Nablus Başsavcılığı, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsü'ne, otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdi.

Burada yapılan otopside, Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu tespit edildi.



Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" denildi.



Ayrıca Eygi'nin 6 Eylül'de saat 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine götürüldüğünde, yaşam belirtisi göstermediği kaydedildi.



ALTI KEZ KALP MASAJI YAPILDI

Kurşunun, Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi."



Mermi parçalarının beyinde bulunduğuna da dikkat çekildi. Raporda ayrıca Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan Eygi'ye altı kez kalp masajı yapıldığı ve bunların hiçbirine cevap vermediği ifade edilerek, ölümünün saat 14.35'te duyurulduğu bildirildi.