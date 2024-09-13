Ayşenur Eygi'nin otopsi raporu: "Kurşun neredeyse düz bir çizgide sol tarafından isabet etmiş"

Filistin Adli Tıp Kurumu, 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunu açıkladı.
Eygi, Nablus kentindeki Beita beldesinde, İsrailli yerleşimlerin genişletilmesine karşı düzenlene protestoda vurulmuştu.
Nablus Başsavcılığı, Eygi'nin naaşının, kentteki En-Necah Üniversitesi'nde bulunan Adli Tıp Enstitüsü'ne, otopsi yapılması ve ölüm sebebinin belirlenmesi için sevkine karar verdi.
Burada yapılan otopside, Eygi'nin ölüm sebebinin "ateşli silahla vurulma kaynaklı beyinde parçalanma, kanama ve ödem" olduğu tespit edildi.
Raporda, "Merminin kafatası boşluğu içindeki yolu neredeyse düz bir çizgide soldan sağa doğru olmuştur" denildi.
Ayrıca Eygi'nin 6 Eylül'de saat 14.06'da Rafidya Devlet Hastanesine götürüldüğünde, yaşam belirtisi göstermediği kaydedildi.
ALTI KEZ KALP MASAJI YAPILDI
Kurşunun, Eygi'nin beyin dokusuna zarar verdiği aktarılan raporda şu ifadeler kullanıldı: "Kalbi durmuş, göz bebekleri genişlemiş ve hareketsizdi. Yapılan inceleme sonucu, merminin Eygi'nin sol kulak kepçesinin arkasından girdiği ve çıkmadığı, merminin girdiği yerden Eygi'nin beyninden parçaların fırladığı belirlendi."
Mermi parçalarının beyinde bulunduğuna da dikkat çekildi. Raporda ayrıca Eygi'nin kafası hariç vücudunda başka bir yaraya rastlanmadığı belirtildi.
Öte yandan Eygi'ye altı kez kalp masajı yapıldığı ve bunların hiçbirine cevap vermediği ifade edilerek, ölümünün saat 14.35'te duyurulduğu bildirildi.
İSRAİL ORDUSU "KAZA" DEMİŞTİ
İsrail ordusu, ölüme ilişkin yaptığı açıklamada, ygi'nin doğrudan hedef alınmadığını iddia etmişti.
Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği, Eygi’yi vuran İsrail askerinin, bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" belirtilmişti.
İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı ifade edilirken, İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedilmişti.
Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı protestoya katılmıştı. Eygi burada, İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.
BIDEN'DAN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'de Eygi'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Öyle gözüküyor ki bu, bir kazaydı. (Kurşun) Yerden sekerek kazara onu vurmuş" ifadelerini kullanmıştı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Eygi'nin ölümünün "trajik bir hatanın sonucu" olduğu belirtildi.
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