Ayşenur Ezgi Eygi'nin ardından: Batı Şeria'da yalanlar ve gerçekler

İsrailli yerleşimci çetelere karşı Filistin topraklarını savunmak için işgal altındaki Batı Şeria'ya giden Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerinin açtığı ateşle geçen yıl 6 Eylül'de hayatını kaybetti.



Nablus'ta Filistin toprakları üzerindeki İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi projesine karşı çıkanlarla birlikte protestolara katılan Eygi, eylem sırasında İsrailli keskin nişancı tarafından başından vurulmuştu.

Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bir kişi bile Ayşenur'un öldürülmesinden sorumlu tutulmadı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olaydan birkaç gün sonra yaptığı soruşturmada, Eygi'nin “kasıtsız bir şekilde İsrail güçlerinin ateşi ile vurulmuş olma ihtimalinin yüksek” olduğu sonucuna vardı. IDF, ateşin Eygi'ye değil, taş attığı öne sürülen diğer kişilere yönelik olduğunu iddia etti. Ancak Amerikan Washington Post gazetesinin yaptığı incelemede, Eygi'nin protestocular ile askerler arasında çatışmaların başlamasından yarım saat sonra vurulduğu ve askerlerin Eygi'ye yalnızca 200 metre uzakta durduğu ortaya çıktı. Yani Ayşenur protestoların sıcaklığı geçmişken, yakın mesafeden vurulmuştu.

ABD SORUŞTURMADI, İSRAİL'E MİLYAR DOLARLAR AKITTI



Öte yandan ABD'li yetkililer, cinayeti "sebepsiz" ve "haksız" olarak tanımladı ancak kendi soruşturmalarını başlatmadı. Dönemin ABD Başkanı Joe Biden ve mevcut başkan Donald Trump, Eygi'nin ailesinin ABD öncülüğünde bir soruşturma başlatılması talebini görmezden geldi. Bununla birlikte Washington yönetimi, İsrail'e milyar dolarlık askeri yardımlara devam etti.



Türkiye'nin yaptığı soruşturmada ise Ayşenur'un kasten hedef alındığı tespit edildi ve kanıtlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.



El Cezire'ye konuşan Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennett, “Adalet ve hesap verebilirlik arayışında uzun soluklu bir yolculuğa çıktık ve bu süreçte bir anlam bulmaya kararlıyız. Doğru olan bu ve o bunu hak ediyor. İsrail'in aldığı her can bunu hak ediyor" dedi.

