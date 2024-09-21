Azerbaycan Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi, 1 Eylül'de yapılan Milli Meclis seçimlerinin sonuçlarını onayladı.

Azerbaycan Anayasa Mahkemesi seçim sonuçlarını onayladı

Anayasa Mahkemesinde, Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulunun Milli Meclis seçimlerinin resmi sonuçlarına ilişkin protokolü görüşüldü.

Görüşmeler sonrasında, Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, seçim sonuçlarının onaylandığını açıkladı.

Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 1 Eylül'de 7'nci kez sandık başına gitmişti. 125 sandalyelik meclis için 990 aday yarışmıştı.

Seçimde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanı olduğu Yeni Azerbaycan Partisi, Milli Meclis'te 68 sandalye kazanmıştı.

44 bağımsız adayın seçildiği seçimde, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Adalet, Hukuk, Demokrasi Partisi 2, Büyük Azerbaycan Partisi, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kuruluş Partisi, Cumhuriyetçi Alternatif Partisi, Anavatan Partisi, Azerbaycan Milli İstiklal Partisi, Milli Cephe Partisi ve Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye elde etmişti.

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